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Тест, созданный учеными из Южной Австралии, позволит прогнозировать биполярное и депрессивное расстройства у человека. Он измеряет такой параметр, как BDNF – концентрацию в мыслительном органе нейротрофического фактора мозга.

Кроме того, тест точно и надежно определяет форму белка BDNF, в которой он пребывает в настоящий момент времени. Именно от того, какая форма превалирует у человека, напрямую зависит вероятность развития депрессии либо биполярного расстройства.

Все дело в том, что BDNF принимает непосредственное участие в делении клеток мыслительного органа, а также поддерживает его нормальное функционирование. Также именно от него зависит, сумеет ли человек на протяжении многих лет хранить свои детские воспоминания.

Ученые отмечают, что при серьезных расстройствах, таких, например, как болезнь Альцгеймера, у пациента наблюдается значительное снижение уровня белка. То же самое происходит и при рассеянном склерозе или шизофрении.

Тест, разработанный экспертами, определяет форму BDNF и ее концентрацию в мозге с точностью около 83 процентов. Это позволяет говорить о том, что появилась реальная возможность заранее предсказывать развитие у человека суицидальных наклонностей, а также биполярного и депрессивного расстройств.

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