«Плавучий Хилтон» в течение пяти лет будет списан в утиль, сообщает информационное агентство ТАСС. Автор публикации Дмитрий Литовкин поясняет, что именно так прозвали субмарину ТК-208, которая отличается от аналогичных подводных лодок более комфортными условиями для моряков.

Он рассказал, что одна из переборок субмарины предназначалась для показа красивых фото с видом на лес, на московский Кремль или на другие достопримечательности страны. Помимо этого, на подлодке оборудовали комфортную комнату отдыха и спортзал, оснащенный тренажерами.

Вооружение подлодки «Дмитрий Донской», до сих пор впечатляет военных обозревателей. Она оснащена двумя сотнями ядерных зарядов, способных нанести разрушения, вдвое больше атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму.

Автор публикации рассказал, что последний поход субмарины завершился еще в 2017 году. После этого ее планировали уничтожить, однако позже решили найти подлодке более полезное применение. Не исключено, что она превратится в музей российского подводного флота.