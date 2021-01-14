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Деоккупация территорий Нагорного Карабаха путем мирных переговоров названа основной целью Армении и непризнанной республики, сообщил возглавляющий армянское внешнеполитическое ведомство Ара Айвазян. По его мнению, применение силы не даст никаких иных результатов кроме очередного вооруженного конфликта.

Айвазян заявил, что устранить причины войны в Карабахе, а также сгладить все ее негативные последствия помогут переговоры, в которых каждая из сторон будет демонстрировать уважение друг к другу. Только в этом случае Армения получит шанс не только вернуть свои территории, но еще и установить мир в регионе на долгие годы.

По словам главы МИД, Армения готова вернуться к переговорам в рамках Минской группы ОБСЕ, причем она намерена и в будущем отстаивать право народа Арцаха на самоопределение.

Помимо этого, Ереван надеется на скорейшее возвращение на Родину всех удерживаемых азербайджанской стороной лиц и военнопленных. Айвазян также заявил, что Армения намерена выяснить судьбу каждого человека, который сегодня числится пропавшим без вести.

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