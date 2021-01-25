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Людям с кардиостимуляторами и иными имплантированными медицинскими приборами нежелательно использовать iPhone 12, предупреждает компания Apple. Ее представители пояснили, что смартфон может спровоцировать сбой в работе жизненно важных для человека устройств.

Все началось с того, что медики заметили негативное воздействие iPhone 12 на медицинские имплантированные приборы и начали бить тревогу. Именно из-за этого Apple затеяла собственную проверку, которая показала – как сам смартфон, так и зарядное устройство создают серьезные помехи для работы дефибрилляторов и кардиостимуляторов. Радио- и электромагнитные волны, которые излучает гаджет, способны даже вывести эту «нежную» медтехнику из строя.

Помимо этого, на работу таких устройств негативно влияют также зарядные устройства MagSafe Duo и MagSafe, так как в их конструкции используются магниты.

Apple опубликовала информацию об опасности iPhone 12 на официальном сайте и в руководстве по эксплуатации смартфонов, а также написала, что перед покупкой гаджета людям с кардиостимуляторами необходимо проконсультироваться с врачом. Таким образом производитель снял с себя всякую ответственность за возможный отказ медицинских устройств.

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