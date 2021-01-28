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Коронавирусные ограничения в Подмосковье отменят полностью, если количество случаев, выявляемых ежедневно, опуститься до 900. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, который также отметил снижение динамики заболеваемости.

В настоящий момент Подмосковье занимает третью позицию по стране по количеству случаев, выявляемых каждый день. Так, за последние 24 часа оно составило 939 человек.

Пока условие, озвученное Воробьевым, не будет выполнено, в области останутся такие ограничения, как блокировка социальных карт студентов и их дистанционное обучение, а также обязательная самоизоляция лиц, которым исполнилось 65 и более лет. Их карты сейчас тоже остаются заблокированными до 6 февраля.

Напомним, что с 13 января власти Подмосковья отменили требование по предъявлению результата ПЦР-теста при заселении в гостиницу. Однако как в отелях, так и барах с ресторанами осуществляется измерение температуры у посетителей.

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