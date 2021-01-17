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Анастасия Волочкова похвасталась перед подписчиками в Instagram своей фигурой в облегающем купальнике.

В кадре балерина, облаченная в бирюзовый слитный купальник, позирует в зеркале, демонстрируя результаты своих усилий по приведению себя в форму. Как она рассказала, обязана своей фигуре она физическим нагрузкам, репетициям, и практически полному отсутствию еды.

При этом весьма бросается в глаза, что на столике перед зеркалом, среди духов и помад, находится икона. Впрочем, узнать, что подписчики думают об этом, не представляется возможным, так как Волочкова, по обыкновению, закрыла возможность комментирования. Как было предположено, в ином случае ей бы пришлось увидеть много возмущения и вопросов, почему балерина фотографируется в неподобающем виде перед иконой, а сама икона также стоит в совершенно неподходящем ей месте.

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