Игнорирование россиянами ограничительных мер в период пандемии коронавируса объясняется их бесстрашием, которое поражает жителя любой западной страны, считает американский журналист Тувия Тененбом. Он отмечает, что русские являются очень сильными людьми, которые не боятся никаких угроз.

Журналист рассказал, что Запад с марта прошлого года находится в панике из-за пандемии. Граждане Европы и США страшно боятся заболеть Covid-19, но россияне в это время продолжают ходить по ресторанам и кафе, которые работают, несмотря на карантин.

Также он отметил, что в московском метрополитене люди надевают маски совсем не для того, чтобы защититься от смертельной болезни. Просто им нужно пройти мимо полицейских, которые дежурят на входе и контролируют соблюдение масочного режима. Сразу же после этого россияне снимают маски и растворяются в толпе, в которой нет никакой социальной дистанции.

Журналист заявил, что влюбился в Россию и ее сильных граждан. Именно из-за этого он и приехал в РФ из Америки. Ему надоело постоянно бояться коронавируса, а также наблюдать за бесконечными склоками Джо Байдена и Дональда Трампа.