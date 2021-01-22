Ракеты американского ПТРК FGM-148 Javelin часто обходятся гораздо дороже, чем те цели, которые они уничтожают, рассказал военный аналитик Себастьен Роблин. Также он поведал о нескольких особенностях этого переносного комплекса, совершенно заслуженно считающегося лучшим секретным оружием Соединенных Штатов.

Главной особенностью комплекса эксперт назвал инфракрасный датчик с тепловизором, оптическим и узконаправленным зумом, позволяющим точно зафиксировать цель. Из-за него существенно повышается точность стрельбы, однако есть один минус – необходимо дожидаться, пока встроенный тепловизор остынет, прежде чем вторично использовать ПТРК.

Каждая из ракет также оснащена инфракрасным искателем, помогающий найти цель, на которую был наведен комплекс. Боеприпас выталкивается из комплекса сразу после нажатия на «курок», однако затем начинает работать внутренний двигатель, который осуществляет управление траекторией движения.

Помимо всего этого, ракеты Javelin оснащены защитой, которая позволяет им преодолевать активную броню танков. Российские эксперты утверждают, что даже с этими ухищрениями боеприпас не сможет поразить многие отечественные танки, так как они защищены современными системами «Афганит», действующими на опережение и пробивающие защиту ракеты. Также у РФ имеются радарные пластины ERA, которые поражают боеголовки с двумя и более зарядами.