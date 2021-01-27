Известный в США писатель Эрик Зюсс уверен, что Соединенные Штаты приступили к реализации стратегии «ядерного блицкрига». Которая должна привести к уничтожению РФ в случае агрессии с ее стороны. Автор публикации заявляет, что холодная война продолжается, но теперь СССР заменила Россия.

По словам эксперта, Вашингтон делает всего одну, но основополагающую ошибку. Он разрабатывает подобные стратегии, оценивая гипотетическую войну лишь со своей колокольни. Забывая о том, что Россия также к ней готовится и может преподнести Пентагону множество неприятных сюрпризов.

Так, Россия разработала комплексы С-400 и уже готовит к испытаниям ЗРК С-500, которые надежно защищают границы от вторжения с воздуха. Она разработала и запустила с боевых кораблей гиперзвуковые ракеты, которые в США пока находятся в долгосрочных проектах. Именно поэтому РФ есть чем ответить на «ядерный блицкриг».

В публикации, перевод которой привела «ПолитРоссия», говорится также о том, что у РФ имеется наибольший запас оружия с ядерными боеголовками. Поэтому она сама в состоянии устроить блицкриг, однако не заявляет об этом на весь мир.