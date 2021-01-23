Экипаж самолета Boeing 777 игнорировал запросы диспетчеров, чем грубо нарушил правила воздушного движения и создал опасность возникновения аварийной ситуации, заявили представители Росавиации. Они сообщили также, что в ближайшие дни будет проведено расследование инцидента.

Воздушное судно принадлежит авиакомпании United Airlines Мумбаи – Ньюарк. 15 января его экипаж не связался с диспетчером после того, как оказался в зоне ответственности Сыктывкара над Республикой Коми. Также он не отвечал на запросы, которые отправлялись сперва на основных, а потом на аварийных частотах.

После того, как самолет покинул Коми, экипаж моментально ответил на запросы диспетчеров Архангельска. По словам представителей авиации, пилоты не объяснили, почему не связались с Коми, однако больше связь с ними не пропадала. Сообщается, что подобные нарушения недопустимы, так как они могут стать причиной подъема в небо истребителей для перехвата воздушного судна. Именно поэтому будет проводится расследование, призванное выяснить причины столь странного поведения экипажа.