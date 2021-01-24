Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Специалисты в области медицины из США сообщили, что покрасневшие ладони могут указывать на наличие у пациента неалкогольного стеатогепатита, способного привести к смерти.

Данное заболевание является агрессивной разновидностью жирового поражения печени, которое характеризуется воспалением данного органа. Если вовремя не вылечить его, то оно может привести к циррозу печени. К другим признакам этого недуга медики относят увеличение размеров селезенки, пожелтевшие глаза и кожу, а также вздутие живота.

Врачи отмечают, что данное заболевание нередко возникает из-за ожирения и избыточного веса, а также повышенного содержания сахара в крови. Оно может возникнуть из-за невосприимчивости клеток к воздействию инсулина. В результате в категорию риска обычно входят люди, страдающие от диабета и жировых складок в области живота.

Вам может понравиться

Медики рассказали, как коронавирус проникает в голову и почему пропадает обоняние

Специалисты в области медицины рассказали, как коронавирусная инфекция проникает в голову, и…

Британцы пришли в восторг от сибирских детей, закаливающихся на морозе

Публикация о детском садике в Красноярске с фотографией, на которой дети обливаются…

Самые тяжелые инфекции коронавируса начинаются в мозге, а не в легких

Американские исследователи выяснили, что тяжелейшие инфекции коронавируса возникают в мозге человека, а…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 24 января – небольшой дождь, до 2 °C | город Мытищи: погода, 24 января – пасмурно, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 24 января – пасмурно, до -11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 24 января – пасмурно, до -2 °C | Королев: погода, 24 января – небольшая облачность, до 1 °C | Подольск: погода, 24 января – пасмурно, до 1 °C | Армавир: погода, 24 января – ясно, до 4 °C |