Специалисты в области медицины из США сообщили, что покрасневшие ладони могут указывать на наличие у пациента неалкогольного стеатогепатита, способного привести к смерти.

Данное заболевание является агрессивной разновидностью жирового поражения печени, которое характеризуется воспалением данного органа. Если вовремя не вылечить его, то оно может привести к циррозу печени. К другим признакам этого недуга медики относят увеличение размеров селезенки, пожелтевшие глаза и кожу, а также вздутие живота.

Врачи отмечают, что данное заболевание нередко возникает из-за ожирения и избыточного веса, а также повышенного содержания сахара в крови. Оно может возникнуть из-за невосприимчивости клеток к воздействию инсулина. В результате в категорию риска обычно входят люди, страдающие от диабета и жировых складок в области живота.