С августа прошлого года американские военные перестали пытаться переходить дорогу российским патрулям в Сирии. Военные эксперты уверены, что бойцы армии США просто боятся повторения ситуации с бронетранспортером.

До прошлого лета американские военные постоянно пытались «задирать» российских бойцов, демонстрируя силу и мощь своей техники. Однако подобные провокационные действия рано или поздно вызывают ответную реакцию. Так произошло и на этот раз.

Американский бронеавтомобиль, который внезапно появился на пути российского патруля, вел себя слишком вызывающе, за что и поплатился. Его внезапно протаранил бронетранспортер РФ, что привело к повреждению самой машины, а также к незначительным травмам сразу у четырех солдат США. С тех пор российские патрули спокойно передвигаются по маршруту, не опасаясь американских провокаций.

Помимо этого, военный контингент Соединенных Штатов оставил попытки прорыва сквозь российско-сирийский заслон близ города Камышлы, так как опасается решительных действий в ответ на подобные выходки.