читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Американские специалисты создали прототип вакцины от коронавируса, которую необходимо вводить всего лишь один раз.

Как указывается, новая вакцина содержит наночастицы, в которых, в свою очередь, имеются те же самые белки, что и содержатся в «шипах» коронавируса. Благодаря этим шипам и происходит заражение клеток организма инфекцией. Вакцины, содержащие подобные наночастицы, должны способствовать созданию антигенов, которые будут провоцировать возникновение постоянного иммунного ответа на заражение.

Кроме того, разработчики вакцины сообщили, что их основной целью являлось создание вакцины, которая не потребует хранения в холодильной камере, или специальных условий транспортировки.

Вам может понравиться

На Украине перевели воинские звания на стандарты НАТО

На Украине воинские звания переводят на коды военных рангов, которые приняты в…
  • Анна
  • 06.01.2021
  • читать 1 минуту

Курды угрожают захватить военную базу России в Сирии

Курдские военные пригрозили РФ захватом ее военной базы, расположенной в окрестностях сирийского…

Военные США: вторжение в Китай – ужасная идея

Тихоокеанская стратегия армии США давно утверждена. Страна не рассматривает наземную войну против…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 7 января – пасмурно, до -5 °C | город Мытищи: погода, 7 января – небольшой снег, до -6 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 7 января – облачно с прояснениями, до -15 °C | Южно-Сахалинск: погода, 7 января – небольшой снег, до -14 °C | Королев: погода, 7 января – ясно, до 4 °C | Подольск: погода, 7 января – небольшой снег, до -6 °C | Армавир: погода, 7 января – переменная облачность, до 9 °C |