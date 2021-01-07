Американские специалисты создали прототип вакцины от коронавируса, которую необходимо вводить всего лишь один раз.

Как указывается, новая вакцина содержит наночастицы, в которых, в свою очередь, имеются те же самые белки, что и содержатся в «шипах» коронавируса. Благодаря этим шипам и происходит заражение клеток организма инфекцией. Вакцины, содержащие подобные наночастицы, должны способствовать созданию антигенов, которые будут провоцировать возникновение постоянного иммунного ответа на заражение.

Кроме того, разработчики вакцины сообщили, что их основной целью являлось создание вакцины, которая не потребует хранения в холодильной камере, или специальных условий транспортировки.