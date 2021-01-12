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Кинокритики Critics Choice Association определили лучшие фильмы и сериалы 2020 года. Мероприятие состоялось в удалённом формате. Список также был опубликован на сайте организации.

В категории фантастических и фэнтези кинокартин первое место занял фильм «Зависнуть в Палм-Спринг», а лучшим фильмом ужасов был признан «Человек-невидимка». Среди боевиков победили «Пятеро одной крови». Победа в категории анимации досталась работе Pixar «Душа».

Сериал «Пацаны» был признан лучшим сериалом в тематике о супергероях. «Викинги» получили титул лучшего экшен-сериала, а «Лучшей научной фантастикой» признан сериал «Мандалорец». «Страна Лавкрафта» признана лучшим теле-хоррором. Также был выбран лучший мультсериал – «Конь БоДжек», рассказывающий о жизни инфантильного антропоморфного коня-актёра.

Кроме того, отмечается, что франшизе «Звёздный путь» была вручена премия Legacy Award за оказанное влияние. Данная франшиза провела на телевидение 55 лет.

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