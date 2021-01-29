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Западный военный округ России таит в себе наиболее страшные угрозы для войск НАТО, заявляют эксперты Центра военно-морского анализа Соединенных Штатов. Они пишут, что именно это стратегическое объединение обладает мощным арсеналом вооружения и способно дать отпор США в случае вторжения.

По словам аналитиков, 20-я общевойсковая армия, которая дислоцируется в ЗВО, состоит из нескольких ракетных бригад, готовых уничтожить атакующего противника ОТРК «Искандер», а также двух мотострелковых дивизий и бригады артиллеристов.

Кроме того, на западных рубежах России находится около восьмисот танков, которые смогут отбить любую вражескую атаку и обеспечить мощные контратакующие действия.

В случае наступления из Прибалтики противник столкнется с 6-й армией, отвечающий за оборону Санкт-Петербурга. Именно поэтому Североатлантическому блоку нужно хорошо подумать, прежде чем приниматься за воплощение своего плана по захвату Калининграда и вторжению в РФ через западные границы.

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