Amazon предложила помощь администрации Байдена в выполнении поставленной цели по вакцинированию 100 млн человек от коронавируса в течение ближайших 100 дней.

“Наши масштабы позволяют нам оказать существенное влияние на борьбу с COVID-19, и мы готовы помочь вам”, – отметил в письме к администрации генеральный директор потребительского отделения компании Amazon Дэйв Кларк.

Основной интерес компании, как представляется, заключается в предоставлении прививок через свои собственные учреждения. Кларк пишет, что у Amazon заключено соответствующее соглашение с поставщиком медицинских услуг для проведения вакцинации на месте, но не уточнил, какие объекты Amazon рассматриваются для вакцинирования.

Кларк отметил, что Amazon может “быстро двигаться, как только вакцины будут доступны”.

Amazon также может предоставить технологии и коммуникационные ресурсы, чтобы помочь новой администрации, подчеркнуто в послании корпорации властям.

Это предложение резко контрастирует с отношениями Amazon с предыдущей администрацией, которые были напряжены из-за продолжающейся обиды бывшего президента Дональда Трампа на главу Amazon Джеффа Безоса.