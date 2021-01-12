Алла Пугачева решила помочь с установкой памятника композитору Владимиру Шаинскому.

Композитор три года назад скончался, его могила находится на Троекуровском кладбище, но до сих пор здесь нет достойного монумента. Как объяснил сын Шаинского Вячеслав, после смерти отца были заблокированы банковские счета, а потом начались судебные разбирательства с другим сыном композитора, Иосифом. Кроме того, у семьи имелись долги за лечение Шаинского. В итоге у них попросту не было средств на установку памятника.

Однако в 2021 году он всё же должен появиться. Стало известно, что Пугачева ознакомилась с проектом памятника и согласилась выделить финансы на его установку. Указывается, что памятник обойдётся примерно в два миллиона рублей, однако сколько из этого оплатит Примадонна, не уточняется.