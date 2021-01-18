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Олимпийская чемпионка Алина Загитова в Stories Instagram поделилась с поклонниками видео из сауны.

Как отмечается, на прошедших выходных спортсменка выложила несколько Stories, но видео из сауны привлекло больше всего внимания подписчиков. В кадре Загитова сначала греется в сауне, после чего в одном только купальнике выходит на улицу. Здесь она стоит перед бассейном и некоторое время медлит, не решаясь на прыжок. Однако затем она всё же прыгает в бассейн.

В комментариях поклонники отметили, что, несмотря на то, что на улице было 23 градуса ниже нуля, не сомневались в том, что Загитова прыгнет в воду, так как у неё чемпионский характер. Некоторые посмеялись над тем, что чемпионка боится прыгать в воду, и ей пришлось на это настраиваться.

Ранее мы писали о невероятных эмоциях Загитовой, которые она испытывала на “Ледниковом периоде”.

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