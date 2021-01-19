читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Мощный авиаудар потряс центральную провинцию Бабиль в Ираке, сообщает ливанский телевизионный канал Al Mayadeen. Журналисты заявляют, что атака проведена на те районы, которые находятся под контролем Вооруженных сил страны.

Ливанские СМИ также отметили, что ночью неподалеку от города Эль-Каим, что на границе с Сирией, были обнаружены американские боевые самолеты. Предполагается, что авиаудар по Ираку – это их рук дело.

Соединенные Штаты отрицают эту информацию. Журналистка Дженнифер Гриффин, представляющая американский телеканал Fox News, заявила, что по данным Минобороны США самолеты ВВС не вылетали на территорию Ирака.

Сведения об авиаударе подтверждаются телеканалом Al Arabiya, который сообщил, что ночью три мощных взрыва прогремели вблизи позиций организации «Катаиб Хезболлах», которая базируется неподалеку от города Джурф-эн-Насра. Журналисты уверенно заявляют, что удары не нанесли никакого ущерба военнослужащим армии Ирака.

Вам может понравиться

Российские МиГ-29 прорвали ПВО и напугали турецких военных в Ливии

Турция продолжает вести боевые действия сразу во всех «горячих точках» планеты и…

Эксперт пояснил, почему бойцы ВСУ уходят из армии после обучения в США

Политолог Антон Бредихин прокомментировал сообщение о том, что украинские солдаты после обучения…

ФБР проверяет нацгвардейцев США на угрозы перед инаугурацией Байдена

Бойцы Нацгвардии, которые отобраны для охраны общественного порядка в Вашингтоне во время…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 января – пасмурно, до -8 °C | город Мытищи: погода, 19 января – пасмурно, до -17 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 января – небольшой снег, до -7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 января – пасмурно, до -16 °C | Королев: погода, 19 января – пасмурно, до -12 °C | Подольск: погода, 19 января – пасмурно, до -17 °C | Армавир: погода, 19 января – пасмурно, до -5 °C |