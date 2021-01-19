Мощный авиаудар потряс центральную провинцию Бабиль в Ираке, сообщает ливанский телевизионный канал Al Mayadeen. Журналисты заявляют, что атака проведена на те районы, которые находятся под контролем Вооруженных сил страны.

Ливанские СМИ также отметили, что ночью неподалеку от города Эль-Каим, что на границе с Сирией, были обнаружены американские боевые самолеты. Предполагается, что авиаудар по Ираку – это их рук дело.

Соединенные Штаты отрицают эту информацию. Журналистка Дженнифер Гриффин, представляющая американский телеканал Fox News, заявила, что по данным Минобороны США самолеты ВВС не вылетали на территорию Ирака.

Сведения об авиаударе подтверждаются телеканалом Al Arabiya, который сообщил, что ночью три мощных взрыва прогремели вблизи позиций организации «Катаиб Хезболлах», которая базируется неподалеку от города Джурф-эн-Насра. Журналисты уверенно заявляют, что удары не нанесли никакого ущерба военнослужащим армии Ирака.