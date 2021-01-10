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Между актёром Сергеем Поповым и руководителем «Театрального особняка» Леонидом Красновым произошёл конфликт, который закончился вызовом полиции.

Как сообщается, они обсуждали кинематограф, и в какой-то момент Попов, по словам Краснова, начал хвастаться своими большими продюсерскими заслугами в кино. Режиссёр попросил привести примеры, и после этого актёр начал махать руками у его лица. После этого Краснов заявил, что ему придётся «наказать» актёра, что он, по его словам, и сделал.

Также Краснов сообщил, что Попов не мог серьёзно пострадать в их стычке, однако тот всё равно вызвал правоохранительные органы. Также, по некоторым сведениям, актёр обращался в больницу.

Как предположил Краснов, актёр просто решил приобрести себе известность подобный образом, так как актёрской славы у него нет. Отмечается, что Попов сыграл в сериалах «Интерны» и «Карпов» Сам он инцидент не прокомментировал.

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