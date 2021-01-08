Американский актёр Дуэйн Джонсон может принять участие в съёмках нового «Хищника».

Об этом стало известно со слов голливудского инсайдера Дэниела Рихтмана. Однако это, как отмечается, ещё официально не подтверждено и является на данный момент только слухом. Кроме того, указывается, что, по некоторым данным, в фильме хотели задействовать и Арнольда Шварценеггера, сыгравшего главную роль в самом первом фильме по вселенной «Хищника» в 1987 году.

Также предполагается, что в предстоящем фильме появится персонаж Ройс. Его роль исполнил Эдриан Броуди в фильме «Хищники» Нимрода Антала.

Как отмечается, желание задействовать в съёмках Шварценеггера и Броуди могло быть продиктовано намерением сделать нового «Хищника» самым масштабным фильмом в серии. Однако из-за пандемии коронавируса продюсерам фильма пришлось поменять планы и пригласить Джонсона.