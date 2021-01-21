Североатлантический альянс нарушил свое собственное правило, запрещающее поставлять оружие одной из противоборствующих сторон, заявляет французское интернет-издание AgoraVox. Все дело в том, что на территории Нагорного Карабаха Азербайджан использовал артиллерийские установки, полученные из Чехии, входящей в НАТО.

Журналисты рассказали, что за два года до обострения конфликта в одном из азербайджанских военных роликов промелькнула чешская артиллерия. Тогда Прагу пожурили за то, что она нарушает эмбарго, получили в ответ уверения, что ничего такого не было, и обо всем забыли.

Позже выяснилось, что Чехия действительно не поставляла оружие в Азербайджан. Она продала Израилю 54 военных автомобиля «Татра», которые прошли довольно запутанный путь. Сперва их действительно привезли на израильскую территорию, где машины укомплектовали оборудованием для дистанционного управления и телекоммуникационными системами. Уже через сутки автомобили оказались в Словакии, которая превратила обычные машины в грозное оружие, установив на них установки залпового огня Vampir RM-70 и гаубицами Dana M-1. Только после этого артиллерийское вооружение прибыло в Азербайджан. Причем под дипломатическим прикрытием.

Журналисты сообщают, что эта схема демонстрирует, что в НАТО царит коррупция, а руководство Североатлантического альянса зарабатывает огромные деньги на смерти людей из других государств.