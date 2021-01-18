Расчисткой аэродромов на юге страны займутся военнослужащие, получившие в свое распоряжение 100 единиц техники, сообщают представители пресс-службы Южного военного округа.

Армия бросила на помощь гражданским снегоочистители на базе автомобилей «Урал», а также поливомоечные комбинированные машины АКПМ-3 на шасси «ЗиЛ-130» и все тех же «Уралов». Также 300 военнослужащих, которые занимаются расчисткой взлетно-посадочных полос, используют другие виды специальной военной техники – тепловые машины «Змей Горыныч» (ТМ-59), пожарные автомобили «Пантера» и прочие.

Кроме того, сообщается, что для удаления снежных заносов и наледи активно использовались химические реагенты.

Сильные снегопады прошли по всей территории страны. Задели они и южные регионы – ростовскую область и Краснодарский край.