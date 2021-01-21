В городе Дмитров 99-летняя местная жительница прошла вакцинацию от коронавирусной инфекции.

Как отмечается, в городском округе она стала самой старшей пациенткой. Согласно словам главврача Дмитровской больницы, перед тем, как женщине поставили вакцину, она была осмотрена врачом-терапевтом, который не выявил каких-либо противопоказаний. После прививки у пожилой женщины также не было замечено осложнений.

Первый компонент вакцины ставился в центре социальной защиты, куда была отправлена выездная вакцинация. Второй этап, как указывается, также будет организован в рамках выезда. Также сообщается, что записаться на вакцинацию в Подмосковье можно через портал госуслуг, по телефону «122», в МФЦ и поликлинике.