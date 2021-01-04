Алла Пугачева на своей странице в Instagram поделилась новым фото, представ перед подписчиками без макияжа.

Как отмечается, певица позирует в белом пуховике с капюшоном. Кадр был сделан во время прогулки по зимнему саду. В подписи к фотографии Примадонна коротко поздравила своих подписчиков с Новым годом.

В комментариях поклонники восхитились внешним видом 71-летней певицы, назвав её неповторимой, неподражаемой и лучшей. Также её назвали «принцессой всех времён», и отметили, что без макияжа Пугачева очень красивая. Кроме того, подписчики в ответ поздравили Пугачеву и её семью с Новым годом, и пожелали ей любви и счастья, а также новых идей.

Кроме того, в комментариях отметились и коллеги Пугачевой – Николай Басков, Екатерина Стриженова, Игорь Николаев, а также дочь Примадонны Кристина Орбакайте.