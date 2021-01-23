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Заявление политолога из США Майкла Бома о том, что российский президент Владимир Путин искупался в проруби «в пику Байдену», вызвало взрыв хохота в студии программы «Место встречи». Добавил масла в огонь еще и соведущий передачи Иван Трушкин.

«Получается, что мы в пику Байдену и Крещение придумали?», вполне логично поинтересовался он.

Телезрители также остались под впечатлением от заявления американца. Многие из них написали в комментариях, что даже не думали, что жители США столь наивны. Большинство пользователей также выразили сожаление, что не могли оказаться в студии и принять участие в программе.

Тему крещенских купаний главы государства поднял ведущий Андрей Норкин. Он продемонстрировал зрителям фото Путина в проруби и предложил сравнить его с новым американским президентом Джо Байденом, который в ходе интервью с трудом вспоминает имя собственной супруги.

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