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4 января 2021 года в одной из квартир Находки было найдено тело 53-летней женщины. Сообщается, что на теле женщины обнаружены 22 колото-резаные раны.

Убийцей оказался родной сын погибшей. 26-летний мужчина признался, что напал на родную мать. С его слов стало известно, что между ними началась словесная перепалка, в ходе которой горе-сын взялся за холодное оружие, которое незамедлительно применил в отношении несчастной.

Оперативно раскрыть преступление стражам правопорядка помог один из соседей. Также его показания вкупе с признанием преступника позволили выяснить причину возникновения ссоры между матерью и сыном. Женщина упрекала его в тунеядстве, сетовала на алкоголизм отпрыска и отказала, когда он потребовал денег на выпивку. Это вывело мужчину из себя, после чего он и взялся за нож.

Как отмечает пресс-служба СУ СК РФ по Приморскому краю, в данный момент расследование продолжается и решается вопрос о заключении задержанного под стражу.

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