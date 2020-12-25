Актриса Анна Кошмал впервые продемонстрировала поклонникам своего супруга.

Как отмечается, пара оформила брак зимой 2017 года, а спустя год у них родился мальчик, которому дали имя Михаил. Кошмал за всё это время ни разу не показывала своего супруга на фото, и в принципе редко делилась какой-либо информацией как о нём, так и о своей личной жизни.

Однако в честь годовщины свадьбы актриса поделилась фото, сделанным во время церемонии. Так, Анна предстала в белом платье с открытыми рукавами, а ее муж – в смокинге. Лицо мужчины, впрочем, рассмотреть достаточно сложно, и можно увидеть лишь отдельные черты.

О супруге актрисы известно только то, что он не имеет отношения к кинематографу, и занимается бизнесом. Кошмал даже не раскрыла его имени. Кроме того, указывается, что актриса не любительница светских вечеринок, и свободное время она предпочитает проводить с семьёй. Известность же Анна получила благодаря участию в съёмках сериала «Сваты».