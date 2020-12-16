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Зрители шоу «Ледниковый период» положительно отметили решения судей проекта в последнем выпуске передачи.

Как отмечается, на протяжении всего нового сезона «Ледникового периода» зрители в большинстве своём возмущались принятым решениям судей. По их мнению, судьи были несправедливы к некоторым участникам проекта, и даже, возможно, в каких-то своих целях подсуживали участникам. Больше всего критики доставалось в отношении Ольги Бузовой – зрители заявили, что она, очевидно, катается плохо, и непонятно, почему её до сих пор держат на шоу.

В последнем выпуске пара Бузова – Соловьев получила самые низкие оценки среди всех своих выступлений – 11,62. А самая высокая оценка была выставлена паре Кузьмина – Энберт. Как заявили зрители в Сети, жюри было объективно, как никогда, и наконец-то были поставлены справедливые оценки. Впрочем, к этому моменту, как отмечается, проект покинуло уже много достойных пар.

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