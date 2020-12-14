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Журналист Владимир Познер заявил, что в победе Джо Байдена на президентских выборах в Соединенных Штатах нет ничего хорошего ни для России, ни для всего остального мира, включая и США. Он считает, что между Америкой и РФ будет развязана война, которая приведет к настоящему апокалипсису.

Познер уверен, что Байден уже практически победил на выборах. Действующий глава государства Дональд Трамп все еще ждет решений суда, а также надеется на «бунт выборщиков», которые вопреки результатам назовут его президентом. Однако эти надежды ничем не подкреплены.

По мнению телеведущего, отношения РФ и США и так нельзя назвать дружескими – они становятся все напряженнее еще с 2014 года. Но после инаугурации Джо Байдена все станет гораздо хуже. Причем ядерная война, которая станет концом света, вполне может начаться из-за какой-то нелепой случайности, заявляет Познер.

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