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Журналисту BBC не понравился ответ Владимира Путина, лидера РФ, на заданный им вопрос, поэтому он покинул зал для прессы.

Представитель британского СМИ при обращении к российскому президенту указал на то, что в мире все чаще говорят о начале новой холодной войны, а затем спросил, считают ли себя власти РФ ответственными за это. Путин заявил, что в сравнении с Западом они «белые и пушистые».

Глава государства добавил, что в НАТО обещали не расширяться на восток, но в итоге не сдержали своих слов. Он также отметил, что на Западе «россиян считают придурками, не умеющими анализировать элементарные вещи», но это не так. Получив подобный ответ, британец решил уйти из зала.

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