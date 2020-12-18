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Представитель BBC Стивен Розенберг заявил, что не «сбегал» с пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. Он объяснил свой преждевременный уход с мероприятия «дедлайном», необходимостью везде успевать.

Напомним, что именно Розенберг задал вопрос, в ответ на которых Путин назвал Россию «белой и пушистой». Также глава государства поинтересовался у журналиста, почему Запад считает РФ «придурками», которые позволят везде летать американским самолетам, не предпринимая никаких ответных действий.

Розенберг опроверг предположение пользователей социальных сетей о том, что он «сбежал» из-за излишне резкого ответа Владимира Путина. Напротив, журналист считает, что российский лидер ответил в своем духе – очень четко и ясно. Также он поблагодарил президента за возможность присутствовать на пресс-конференции.

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