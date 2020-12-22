В управлении СКР по ХМАО сообщили о том, что жительница Урая решила обвинить приятеля в изнасиловании из-за того, что тот не захотел приобретать ей еду.

Согласно версии следствия, в середине лета текущего года 46-летняя женщина, находившаяся в нетрезвом состоянии, подала заявление в полицию об изнасиловании. Затем она написала в Следственный комитет, что знакомый мужчина совершил в отношении нее насилие сексуального характера.

Однако в ходе проведенной проверки у «пострадавшей» не было найдено признаков насилия, а обвиняемый в тот момент времени был в совершенно другом месте. Оказалось, что женщина обратилась в правоохранительные органы из мести, так как мужчина отказался привозить ей продукты. В результате следователи завели на нее уголовное дело за ложный донос.