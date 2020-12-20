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Жесткий локдаун спровоцировал массовое «бегство» жителей Лондона из города – железнодорожные вокзалы Паддингтон и Сент-Панкрас, а также Юстон и Кингс-Кросс переполнены желающими выехать из британской столицы еще до вступления в силу новых ограничительных мер. Кроме того, наблюдаются многокилометровые пробки на выезде из города.

Издание Daily Mail сообщает, что недовольство британцев действиями властей и в частности премьера Бориса Джонсона постоянно растет. Новые угрозы заражения коронавирусом и его новым штаммом на юго-востоке скорее всего приведут к очередному локдауну. Это означает, что в столице будет закрыто все, кроме ряда продуктовых магазинов, а жителям придется отсиживаться по домам.

Недовольство связано и с тем, что власти планируют локдаун и на рождественские праздники, из-за чего многим придется отложить визиты в гости к родственникам и друзьям.

Пользователи социальной сети «Твиттер» шутят, что из-за Джонсона возникла эвакуация британской столицы, какой не было еще с 1939 года. Мэр Лондона Садик Хан критикует премьер-министра из-за обещаний прекратить локдаун, которые уже несколько раз не были выполнены. По его мнению, 2020 год стал худшим за всю историю Англии, если не брать в расчет Вторую мировую войну.

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