В управлении МЧС по Ленинградской области решили предупредить местных жителей о том, что завтра, 11 декабря, в регионе может пройти «ледяной дождь» и образоваться гололед на дорогах.

Согласно прогнозам синоптиков, сегодня в Ленобласти будет наблюдаться ясная погода с минусовой температурой, но уже на следующий день начнется потепление. Следует также ожидать выпадения мокрого снега и «ледяного дождя». На дорогах и тротуарах с высокой вероятностью образуется гололедица.

Спасатели предупреждают, что непогода может привести к возможным повреждениям на линиях связи и электропередач. Они также просят водителей не превышать скоростной режим и соблюдать безопасную дистанцию. Пешеходам следует осторожнее передвигаться по тротуарам и не стоять возле шатких конструкций.