20-летний мужчина задержан ФСБ по подозрению в торговле людьми. Следствие полагает, что он намеревался продать 19-летнюю девушку в рабство в Египет, введя ее в заблуждение обещаниями путешествия для религиозного обучения.

В распоряжении правоохранительных органов имеется информация, что парень делал все возможное, чтобы родственники девушки не смогли ее отыскать. Вместе с ней он регулярно менял съемные квартиры, отключал телефон и ставил другие номера, не шел на контакт с близкими людьми своей потенциальной жертвы.

После знакомства в сети мужчина предложил девушке отправиться с ним в Турцию и даже купил билеты. Однако ФСБ вышли на его след раньше, чем удалось уехать. Сейчас парень задержан и находится под стражей. Правоохранители выясняют другие обстоятельства дела.