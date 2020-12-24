читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

20-летний мужчина задержан ФСБ по подозрению в торговле людьми. Следствие полагает, что он намеревался продать 19-летнюю девушку в рабство в Египет, введя ее в заблуждение обещаниями путешествия для религиозного обучения.

В распоряжении правоохранительных органов имеется информация, что парень делал все возможное, чтобы родственники девушки не смогли ее отыскать. Вместе с ней он регулярно менял съемные квартиры, отключал телефон и ставил другие номера, не шел на контакт с близкими людьми своей потенциальной жертвы.

После знакомства в сети мужчина предложил девушке отправиться с ним в Турцию и даже купил билеты. Однако ФСБ вышли на его след раньше, чем удалось уехать. Сейчас парень задержан и находится под стражей. Правоохранители выясняют другие обстоятельства дела.

Вам может понравиться

После модернизации ТУ-95 стал еще более смертоносным и надежным

Единственный в мире стратегический бомбардировщик с турбовинтовыми двигателями Ту-95 остается все таким…

Косачев заявил, что Россия будет отвечать на санкции США и создавать проблемы для американских производителей

Очередные санкции Соединенных Штатов, которые на этот раз запрещают России приобретать ряд…

В Воронеже водитель грузовика из мести протащил легковой автомобиль несколько десятков метров

В Воронеже разгневанный водитель грузовика более сотни метров протащил легковой автомобиль. Как…
  • Анна
  • 23.12.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 24 декабря – пасмурно, до 2 °C | город Мытищи: погода, 24 декабря – облачно с прояснениями, до -7 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 24 декабря – небольшой снег, до -10 °C | Южно-Сахалинск: погода, 24 декабря – небольшой снег, до -5 °C | Королев: погода, 24 декабря – облачно с прояснениями, до -8 °C | Подольск: погода, 24 декабря – пасмурно, до -7 °C | Армавир: погода, 24 декабря – облачно с прояснениями, до 1 °C |