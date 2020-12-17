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Лидер парламентской фракции ЛДПР Владимир Жириновский открыл самый действенный рецепт стабилизации цен на российском рынке. Он заявил, что достаточно начать составлять «списки на арест», чтобы решить проблему со слишком высокой стоимостью продуктов питания. Кого именно необходимо арестовывать, Жириновский решил не уточнять.

Напомним, что ранее о ценах говорил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что ситуация, в которой людям перестает хватать денег на еду, недопустима. Также глава государства сравнил текущую ситуацию со временами СССР и отметил, что тогда нехватка продуктов питания возникала из-за дефицита.

15 декабря глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал ряд постановлений, направленных на стабилизацию цен. В основном речь идет о жизненно важных продуктах питания.

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