В рамках недавнего телеэфира Владимир Жириновский, руководитель фракции ЛДПР, назвал имена людей, которые могут получить должность президента РФ в отдаленном времени.

Согласно его словам, пост российского президента может перейти Сергею Шойгу, главе оборонного ведомства, Михаилу Мишустину, руководителю кабмина, или Сергею Собянину, мэру столицы. Главой российского государства может также стать Дмитрий Медведев, зампредседателя Совбеза, или Валентина Матвиенко, председатель Сената, уверен Жириновский.

Помимо всего прочего, глава партии ЛДПР заявил, что обязательно выставит свою кандидатуру на грядущих выборах, которые должны состояться примерно через четыре года. Он заявил, что лидером страны окажется человек, которого российский народ ждет уже последние тридцать лет.