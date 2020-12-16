Уже 1 апреля будущего года жители Ленинградской области смогут подавать заявления о зачисление своих детей в школы. Пресс-служба регионального правительства сообщает, что рассмотрение заявок и запись будут произведены в два этапа.

На первом из них, который продлится до 30 июня, в школы запишут тех первоклассников, у которых в данных общеобразовательных учреждениях уже учатся сестры или братья. Кроме того, на этом этапе зачислят льготников и детей, проживающих неподалеку от школы, в которую подается заявление.

Второй этап рассчитан на детей, чьи семьи живут на территориях, не прикрепленных к выбранной родителями школе. Начнется он 6 июля и завершится уже 5 сентября, когда начнется новый учебный год.

Для подачи заявления родителям необходимо либо нанести личный визит в выбранную школу, либо заполнить соответствующие формы на сайтах obr.lenreg.ru или gu.lenobl.ru. Также можно обратиться в ближайший к дому МФЦ с паспортом и свидетельством о рождении будущего школьника.