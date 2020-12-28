Замминистра обороны РФ Александр Фомин рассказал СМИ о бронетехнике, которую Россия поставляет в Центральноафриканскую республику. По его словам, боевые машины БРДМ-2 были переброшены в ЦАР задолго до того, как там появились военные инструкторы.

Первая поставка датирована еще ноябрем этого года. Фомин пояснил, что БРДМ отправили в ЦАР для того, чтобы обеспечить безопасность на территории государства. Все дело в том, что именно в прошлом месяце началась новая волна беспорядков, связанная с грядущими выборами президента.

Кроме того, Фомин рассказал, что РФ еще в прошлом году поставила партию огнестрельного оружия в республику. В нее вошли автоматы, снайперские винтовки и другие виды стрелкового вооружения. Поставка осуществлялась на бесплатной основе и была одобрена Совбезом ООН.

Напомним, что для предотвращения мятежа, а также для обеспечения безопасного проведения выборов президента ЦАР, Россия на днях направила в республику 300 военнослужащих, которые выступают в качестве инструкторов.