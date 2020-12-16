Правительство Ленинградской области сообщило, что за текущий год в регионе посадили 425 гектаров нового леса. Ранее на этих землях ничего не росло.

Согласно опубликованному сообщению, посадка новых деревьев осуществляется в рамках реализации проекта по компенсации участков леса, которые были вырублены во время возведения различных сооружений. Отмечается, что объем посаженых деревьев на землях, относящихся к лесному фонду, в этом году в 10 раз превышает значение 2019 года, когда было высажено всего 37 гектаров леса.

В правительстве добавляют, что в следующем году новые лесные зоны планируется создать на землях запаса, которые постепенно будут переводиться в лесной фонд региона. Тем самым в Ленобласти будет планомерно увеличиваться территория с зелеными насаждениями.