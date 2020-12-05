Соединенные Штаты никогда не отказывались от цели развалить Россию и сейчас они действуют по плану, который был принят в декабре прошлого года. Военный обозреватель Юрий Кнутов называет этот план «стратегией Троянского коня» и сравнивает его с югославским сценарием.

По мнению эксперта, последние провокации на границах осуществляются для того, чтобы Россия начала еще более бдительно смотреть за своими рубежами и тратить на это все ресурсы. Благодаря этому она не сможет следить за происходящим в мире. Но это только одна цель из нескольких.

Помимо этого, США повторяют тактику холодной войны, которая была применена к СССР. Гонка вооружений, которая стремительно развивается сейчас, призвана обескровить Россию, заставить ее вкладывать как можно больше средств в создание нового оружия.

Именно высокие расходы на оружие, а также постоянная игра на снижение цен на нефть могут привести к дестабилизации ситуацию в России. Идеальным результатом для американцев, по мнению Кнутова, будет государственный переворот в РФ. После этого США останется лишь реализовать давно обкатанные стратегии по нейтрализации военнослужащих, захватить контроль над ядерным оружием и разделить страну по примеру Югославии или СССР.