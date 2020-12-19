Житель Сургутского района может получить пожизненный срок в тюрьме за изнасилование и убийство девушки. Преступление было совершено около девятнадцати лет назад.

Согласно версии следствия, данный инцидент случился в Сургуте в декабре 2001 года в ночное время суток. Подозреваемый, которому на тот момент было 17 лет, набросился на молодую девушку, шедшую по улице, и завел ее в один из гаражей, где сексуально надругался на ней. Затем пострадавшая стала оскорблять насильника. В результате он ударил потерпевшую об железные ворота, а потом задушил.

Удостоверившись в смерти девушки, преступник спрятал ее тело под плитами из бетона. Труп удалось найти лишь через год. В текущем году следователи смогли определить личность преступника по ДНК-профилю. Оказалось, что он уже находится в исправительной колонии за убийство, осуществленное 16 лет назад.