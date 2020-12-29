В 2021 году Россия проведет очередные испытания гиперзвуковых ракет «Циркон», которые на этот раз будут запускаться не только с палубы корабля, но и с атомной подводной лодки. Военный эксперт Яков Кедми рассказал, чем так примечательно это оружие.

По его словам, огромная скорость, на которой ракета «Циркон» способна преодолеть расстояние в 1 000 километров, вызывает уважение. Несколько таких боеприпасов могут всего за полчаса стереть Соединенные Штаты с лица земли. Именно поэтому планы США на Третью мировую войну пока остаются лишь на бумаге и никак не реализуются в жизнь.

Еще одно преимущество «Циркона» кроется в его незаметности. Увидеть ракету, которая мчится на скорости в 9 Махов, довольно сложно – с этой задачей не способен справиться ни один современный комплекс ПВО.

Кедми уверен, что именно наличие у России «Циркона» сдерживает Соединенные Штаты, не дает им спровоцировать ядерную войну с РФ, которая вполне может стать настоящей катастрофой для всей планеты.