В одном из выпусков передачи «Международная пилорама» ведущего Тиграна Кеосаяна был спародирован бывший американский президент Барак Обама.

Как ведущий заявил перед скетчем, Обама является тёмной страницей американской истории. В самом шоу предстала женщина, чьё лицо было намазано чёрной краской. Она исполнила песню Пьера Нарцисса «Шоколадный заяц» и затем несколько раз прокричала лозунг Black Lives Matter.

Выпуск подвергся резкой критике со стороны некоторых зарубежных изданий. Так, в США издание TMZ назвало выпуск «90 секундами чистого расизма», отметив, что за подобное в Америке люди лишились бы работы.

Британское издание The Times выразило мнение, что данная пародия может навредить УЕФА, так как НТВ входит в холдинг «Газпром Медия», являющийся дочерней компанией «Газпрома». «Газпром» является официальным спонсором Лиги чемпионов.

Чуть позднее организация FARE («Футбол против расизма в Европе») потребовала от «Газпрома» объяснить инцидент и пообещать, что подобного в будущем не повторится.

Весьма примечательно, что обратил внимание на выпуск и сам Пьер Нарцисс, чья композиция была использована в передаче. Он с критикой обрушился на ведущих и создателей шоу.