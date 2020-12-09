Ученые всего мира изучают различные особенности коронавирусной инфекции, но пока она все равно остается для них загадкой. Практически каждую неделю появляется все новая информация о симптомах, которые изначально не считались характерными для Covid, но появились у людей, перенесших это заболевание.

Об еще одном симптоме рассказали жители Сургута в одном из городских пабликов соцсети «ВКонтакте». Тему поднял один из пациентов, который уже вылечился от коронавирусной инфекции. Он написал, что в течение трех недель вынужден надевать как можно больше одежды, чтобы преодолеть озноб.

«Прошло 3 недели, а я все мерзну и мерзну. Хожу, как капуста — в 100 одежках. Хотя для меня это совсем не свойственно! Температуры нет. Если у кого-то было, то как долго проходило?», – написал он.

Оказалось, что знобит и других выздоровевших сургутян. Кто-то не может согреться на протяжении всего дня, а у кого-то озноб начинается лишь по вечерам.

Жители города делятся друг с другом рецептами, позволяющими победить странный симптом Ковид, который скорее всего является следствием нарушения теплорегуляции организма. В большинстве своем они используют магний и калий, чтобы восстановить нормальную работу легких, витамины A, E, C и D, а также рекомендуют есть как можно больше овощей, фруктов и ягод.