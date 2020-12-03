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Иногда возникает необходимость осуществить продажу транспортного средства как можно быстрее. В этом случае лучшим вариантом для владельца авто оказывается обращение в компанию, специализирующуюся на выкупе автомобилей. Продажа проверенных автомобилей с пробегом – удобная возможность для продавца получить неплохие деньги за “железного друга”.

Какие документы нужны

Для продажи автомобиля должны быть выполнены два самых главных условия:

  1. Продавать транспортное средство может собственник либо обладатель генеральной доверенности на данное авто.
  2. Транспортное средство должно быть «чистым» с юридической точки зрения.

Также потребуется собрать определенный пакет документов. В него входят:

  • паспорт гражданина Российской Федерации, или какой-либо другой документ, служащий полноценным удостоверением личности продавца;
  • если продажей автомобиля занимается не сам владелец, а доверенное лицо, то наличие генеральной доверенности на транспортное средство является обязательным;
  • технический паспорт на этот автомобиль;
  • свидетельство о регистрации понадобится лишь в том случае, если машина еще не снята с учета.

В процессе сделки по выкупу авто владелец осуществляет передачу всех комплектов ключей покупателю.

Условия продажи

Обращаясь в компанию по выкупу авто, владелец должен знать основные условия сотрудничества с данными организациями и порядок действий.

Изначально клиент, желающий быстро продать машину, обращается в компанию самостоятельно, после чего ему назначается встреча. Сотрудник компании прибывает в указанное место для осмотра и оценки авто.

При возникновении дополнительных вопросов клиент может поехать на СТО вместе с сотрудником. Работник организации называет цену, за которую может быть куплен этот автомобиль. Если возникают какие-то сомнения, клиент может взять паузу на раздумья. В случае, когда назначенная цена устраивает владельца, сразу же переходят к процедуре оформления документов.

Когда сделка считается заключенной, деньги передаются клиенту на руки либо по его желанию переводятся на банковский счет. В некоторых случаях выкуп авто производится в кратчайшие сроки, а именно всего за 2-3 часа.

Оценка авто с пробегом онлайн

В условиях сегодняшней ситуации “онлайн” затягивает всё больше людей. Что примечательно, автомобильная сфера не стала в данном плане исключением. Например, в компании YouAuto есть возможность воспользоваться встроенным фильтром подбора доступных предложений. И не важно, что конкретно вас интересует, автомобили Changan с пробегом или нечто более “попсовое” – с помощью фильтров можно запросто подобрать авто под свои запросы.

Преимущества компаний

Обратившись в компанию по выкупу авто, владелец получает множество плюсов. К основным преимуществам подобных компаний относятся:

  1. Быстрота заключения сделки. Продавая авто подобной компании, пройти все этапы сделки и получить деньги на руки можно в течение одного дня.
  2. Оформлением документов занимаются сотрудники компании, что избавляет владельца от многих хлопот.
  3. Подобные компании покупают любые автомобили, в том числе битые, неисправные, с большим пробегом, находящиеся в залоге.
  4. Владельцу не приходится тратиться на устранение неисправностей авто и оплачивать его стоянку.

Пытаясь продать подержанный автомобиль самостоятельно даже по очень низкой цене, владелец не сможет сделать это так быстро и без лишних рисков, как обратившись в компанию по выкупу авто.

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