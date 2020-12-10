Главное оборонное ведомство Египта разместило в сети видеозаписи, на которых зафиксировано нанесение ударов по ливийским террористическим силам. Египетские ВВС задействовало для этой цели французские истребители Rafale, которые провели несколько точечных атак, уничтожив противника.

Сообщается, что данная операция основывалась на разведывательных данных, полученных с беспилотных аппаратов. Дроны точно установили место положение колонны террористов и передали их координаты командному центру. После этого им лишь оставалось наблюдать за тем, как силы противника взлетают на воздух под ударами многоцелевых истребителей.

В настоящий момент известно, что во время атаки боевики понесли серьезные потери. Самолеты, которые были впервые задействованы в боевой операции египетских ВВС, уничтожили около двух десятков внедорожников, перевозивших к границе боеприпасы и оружие.