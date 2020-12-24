Патологоанатомы, осуществлявшие вскрытие пациентов, умерших от коронавируса, рассказали о его воздействии на организм и подтолкнули врачей к изменению действующих стратегий лечения. Специалисты сообщили, что возбудитель Covid провоцирует полиорганную недостаточность и перемещается как по уже зараженным клеткам, так и по кровотоку.

Это приводит к поражению практически всех внутренних органов. Особенно сильно страдают ЖКТ и печень, сердце и почки, мозг и кровеносные сосуды. Именно поэтому у разных людей симптомы заболевания выглядят по-разному, а иногда совершенно нелогично сочетаются один с другим.

К примеру, одновременно с одышкой появляются кожные высыпания, а к температуре добавляется потеря обоняния и вкуса. Патологоанатомы утверждают, что все это – следствие поражения сразу нескольких органов.

Кроме того, специалисты заявили, что искусственная вентиляция легких, которая весной была чуть ли не панацеей от коронавируса, напротив, очень негативно действует на организм. Она вызывает масштабные повреждения в дыхательных путях, поэтому рекомендуется пересмотреть методы ее использования.