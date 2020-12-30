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Известный телеведущий Владимир Соловьев разместил в сети видеозапись, на которой боец российского спецназа умело использует русский мат в Сирии для общения в боевой обстановке. По словам автора поста, «спецназовец на универсальном языке четко формулирует вопрос к оператору».

Комментаторы видеозаписи подтвердили универсальность русского мата, а также отметили, что подобное общение не требует каких-то сложностей. Ведь все предельно точно и ясно даже тем, кто плохо понимает русских или не знает его вовсе.

Пользователь ellazhuravl заметила, что все те, кто слышал вопрос спецназовца, поняли его без всякого перевода.

Некоторые пользователи также обратили внимание на то, как экипирован боец спецназа. Они отметили, что при столь внушительном снаряжении, ему можно было вообще ничего не говорить, чтобы добиться взаимопонимания.

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